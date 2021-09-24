В курском перинатальном центре за сутки приняли рекордное количество родов

Мамами стали 32 женщины

В четверг в курском областном перинатальном центре приняли рекордное количество родов - мамами 32 женщины. В один из дней в этом году выполнили максимальное количество операций кесарева сечения – 14 в сутки, рассказала главврач медучреждения Маргарита Антюхина.ОПЦ является ведущим медучреждением в регионе по родовспоможению. В этом году там прошло почти 4 тысячи родов, родилось 49 двоен и 1 тройня. 279 детей родились недоношенными, при этом 16 малышей – с массой менее 1 кг.Здесь осуществляют раннюю диагностику патологии и определяют категории риска осложнений беременности, выхаживают недоношенных детей. Самый маленький пациент, которого врачам перинатального центра удалось выходить, родился на 22-й неделе беременности и весил всего 490 граммов. Этот ребёнок вырос здоровым и в этом году пошёл в школу.В перинатальном центре проводят и высокотехнологичную процедуру экстракорпорального оплодотворения, за прошлый год здесь выполнили 501 ЭКО. Спрос на такую медицинскую помощь не снизился и в этом году.В ОПЦ работает также дистанционный консультативный центр, в котором проводят консультации с врачами районов области относительно ведения беременных средней и высокой групп риска. Это помогает минимизировать риски, обеспечить преемственность оказания медицинской помощи, своевременно госпитализировать и принять роды у женщин.За период пандемии в перинатальном центре не было вспышек заболеваемости. Разработаны инструкции по маршрутизации пациентов, все медработники привиты.В этом году из регионального бюджета на развитие перинатального центра выделено 47,5 млн рублей. На эти деньги закупят новое оборудование и современный реанимобиль для оказания реанимационной помощи женщинам и новорожденным.