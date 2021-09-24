В курском перинатальном центре за сутки приняли рекордное количество родов
Мамами стали 32 женщины
ОПЦ является ведущим медучреждением в регионе по родовспоможению. В этом году там прошло почти 4 тысячи родов, родилось 49 двоен и 1 тройня. 279 детей родились недоношенными, при этом 16 малышей – с массой менее 1 кг.
Здесь осуществляют раннюю диагностику патологии и определяют категории риска осложнений беременности, выхаживают недоношенных детей. Самый маленький пациент, которого врачам перинатального центра удалось выходить, родился на 22-й неделе беременности и весил всего 490 граммов. Этот ребёнок вырос здоровым и в этом году пошёл в школу.
В перинатальном центре проводят и высокотехнологичную процедуру экстракорпорального оплодотворения, за прошлый год здесь выполнили 501 ЭКО. Спрос на такую медицинскую помощь не снизился и в этом году.
В ОПЦ работает также дистанционный консультативный центр, в котором проводят консультации с врачами районов области относительно ведения беременных средней и высокой групп риска. Это помогает минимизировать риски, обеспечить преемственность оказания медицинской помощи, своевременно госпитализировать и принять роды у женщин.
За период пандемии в перинатальном центре не было вспышек заболеваемости. Разработаны инструкции по маршрутизации пациентов, все медработники привиты.
В этом году из регионального бюджета на развитие перинатального центра выделено 47,5 млн рублей. На эти деньги закупят новое оборудование и современный реанимобиль для оказания реанимационной помощи женщинам и новорожденным.