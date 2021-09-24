Курская область вошла в число лидеров среди регионов по строительству и ремонту дорог

План в регионе выполнен более чем на 90%

Курская область вошла в число лидеров среди регионов по завершению контрактации дорожного строительства. План у нас выполнен более чем на 90%. Об этом говорили на онлайн-заседании Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина.В этом году финансирование нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Курской области составило более 2 млрд рублей, из них средства федерального бюджета - 859 млн рублей. Это позволило отремонтировать более 95 км дорог, в том числе почти 35 км в Курске, без малого 50 км региональных трасс и около 11 км автодорог местного значения в населенных пунктах области, отмечают в региональном комитете транспорта и автодорог.Благодаря выделению дополнительных средств из федерального бюджета досрочно завершили реконструкцию участка улицы Бойцов 9-й Дивизии протяженностью 600 м и начали ремонт объектов 2022 года. В частности, в Курске ремонтируют улицы Радищева, Павлова, Гоголя, Привокзальную и Рышковскую, в ближайшее время работы начнут на улицах Сонина, Чайковского и Чумаковской.