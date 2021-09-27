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Курские «управляйки» заставят напрямую общаться с пользователями соцсетей

Их подключат к системе «Инцидент Менеджмент», чтобы специалисты напрямую видеть обращения граждан и отрабатывали каждое из них более оперативно и качественно
Курские «управляйки» заставят напрямую общаться с пользователями соцсетей

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Управляющие компании Курска подключат к системе «Инцидент Менеджмент», чтобы специалисты напрямую видеть обращения граждан и отрабатывали каждое из них более оперативно и качественно. Из 44 тысяч обращений, зафиксированных ЦУРом за год, более 7 тысяч приходится на вопросы сферы ЖКХ. Так как обращений в соцсетях становится больше, «Инцидент Менеджмент» позволит выполнять работу быстрее. Кроме того, руководители «управляек» смогут контролировать работу своих сотрудников и принимать соответствующие управленческие решения.

Создать рабочие аккаунты управляющих компаний в системе планируется до конца октября.
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