Курские «управляйки» заставят напрямую общаться с пользователями соцсетей

Их подключат к системе «Инцидент Менеджмент», чтобы специалисты напрямую видеть обращения граждан и отрабатывали каждое из них более оперативно и качественно

Управляющие компании Курска подключат к системе «Инцидент Менеджмент», чтобы специалисты напрямую видеть обращения граждан и отрабатывали каждое из них более оперативно и качественно. Из 44 тысяч обращений, зафиксированных ЦУРом за год, более 7 тысяч приходится на вопросы сферы ЖКХ. Так как обращений в соцсетях становится больше, «Инцидент Менеджмент» позволит выполнять работу быстрее. Кроме того, руководители «управляек» смогут контролировать работу своих сотрудников и принимать соответствующие управленческие решения.Создать рабочие аккаунты управляющих компаний в системе планируется до конца октября.