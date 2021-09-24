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Лента новостей / В регионе

Курский губернатор отказался от депутатского мандата

Нацелен на плодотворную работу с коллегами
Курский губернатор отказался от депутатского мандата

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Победивший на выборах по партийным спискам «Единой России» Роман Старовойт, отказался от депутатских мандатов. Об этом сообщает телеканал ТАКТ со ссылкой на сообщение пресс-секретаря главы региона.

Губернатор пояснил, почему передал кресла в парламенте своим однопартийцам.

«Принял решение отказаться от мандатов депутата Государственной думы и Курской областной Думы. Но я при этом не снимаю с себя ответственности за выполнение «Народной программы» «Единой России». Все проблемы жителей региона, которые они выразили в своих наказах кандидатам во время предвыборной кампании, должны быть исполнены.

Нацелен на плодотворную работу с коллегами, чтобы оправдать надежды курян. Хочу выразить искреннюю благодарность всем жителям Курской области, пришедших на участки и проголосовавших на выборах. Они проявили свою гражданскую позицию. Отдельная признательность избирателям, которые поддержали меня и нашу команду», - говорится в комментарии Роман Старовойта.
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