ТАКТ со ссылкой на сообщение пресс-секретаря главы региона.Победивший на выборах по партийным спискам «Единой России» Роман Старовойт, отказался от депутатских мандатов. Об этом сообщает телеканал
Губернатор пояснил, почему передал кресла в парламенте своим однопартийцам.
«Принял решение отказаться от мандатов депутата Государственной думы и Курской областной Думы. Но я при этом не снимаю с себя ответственности за выполнение «Народной программы» «Единой России». Все проблемы жителей региона, которые они выразили в своих наказах кандидатам во время предвыборной кампании, должны быть исполнены.
Нацелен на плодотворную работу с коллегами, чтобы оправдать надежды курян. Хочу выразить искреннюю благодарность всем жителям Курской области, пришедших на участки и проголосовавших на выборах. Они проявили свою гражданскую позицию. Отдельная признательность избирателям, которые поддержали меня и нашу команду», - говорится в комментарии Роман Старовойта.
Курский губернатор отказался от депутатского мандата
Нацелен на плодотворную работу с коллегами