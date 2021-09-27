В Курске с начала года за «глухую» тонировку оштрафовали почти 5 тысяч водителей

По закону светопропускная способность стекол, обеспечивающих видимость для водителя спереди, должна быть не менее 70% для ветровых и передних боковых стекол

В Курске с начала года сотрудники ГИБДД выявили порядка 5 тысяч автомобилей, водители которых нарушили правила тонировки.По закону светопропускная способность стекол, обеспечивающих видимость для водителя спереди, должна быть не менее 70% для ветровых и передних боковых стекол. Светопропускание стекол инспекторы ДПС проверяют соответствующими приборами - тауметрами. При проверке на дисплее прибора появляются цифры, которые указывают процент пропускания света.Как разъяснили сотрудники правового отделения городского УМВД, за управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям техрегламента о безопасности колесных транспортных средств, предусмотрен штраф в размере 500 рублей.Стражи правопорядка напоминают курянам, что «глухая» тонировка может обернуться не только штрафами. Пленка ухудшает обзорность, особенно в темноте и в плохую погоду, а это уже чревато дорожно-транспортными происшествиями.