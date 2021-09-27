В сентябре заболеваемость коронавирусом в регионе выше на 21%, чем в ЦФО

В Курской области запретили посещение больных в стационарах, учреждениях с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, например, в домах ребенка и детских домах. Как отметил главный государственный санитарный врач региона Олег Климушин, в сентябре заболеваемость коронавирусом в регионе выше на 21%, чем в ЦФО, не учитывая Москву и Московскую область, и выше среднероссийского показателя на 31%, не считая Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.На оперативном штабе губернатор поручил выделить средства на создание резерва препарата «Актемра», который применяют при лечении тяжелых форм коронавируса и закупку бесплатных лекарств для амбулаторных пациентов. Также регион приобретет дополнительное оборудование для работы ЭКМО-аппарата. Ранее для прохождения терапии с его помощью курян приходилось отправлять в столичные клиники.Порядка 15 млн рублей направили на организацию пяти реанимационных коек в ковидном корпусе 4-й горбольницы в Курске. Он уже начал принимать пациентов.