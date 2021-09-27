Курские пожарные спасли из горящей квартиры аквариумную рыбку

И еще шесть человек

В воскресенье в Курске на Светлом проезде загорелась квартира, расположенная на пятом этаже пятиэтажного дома. после звонка в службу спасения на место незамедлительно выехали пожарные. Огнеборцы эвакуировали 6 человек. К счастью, обошлось без жертв. Еще пожарным удалось спасти из загоревшейся квартиры аквариумную рыбку.Пожар они оперативно ликвидировали.Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. В региональном МЧС отмечают, что это уже не первый подобный пожар за неделю.Наиболее распространенные причины, по которым может произойти короткое замыкание в квартире или доме — это перетирание изоляции в местах, где провода перегибаются. Например, у входа в штепсельную вилку, патрон, настольную лампу, утюг и т.п., а также перекручивание проводов, сгибание проводов под острым углом, повреждение изоляции проводов при побелке, закорачивание металлическими предметами штепсельных гнезд, внутренних частей электрических патронов и т. п. Одна из основных причин коротких замыканий электропроводки — перегрев и, как следствие, разрушение изоляции из-за пользования электроприборами, потребляющими большой ток, при плохом состоянии электропроводки.Во избежание короткого замыкания курян просят тщательно следить за исправностью электропроводки и электроприборов.