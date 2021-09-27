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В центре Курска переделают плитку на тротуарах, которую уложили под уклоном

Как уточнил подрядчик, завышение плитки было временной мерой, чтобы не допустить повреждения бортового камня техникой

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В центре Курска - на улице Радищева - на тротуаре возле троллейбусной остановки уложили плитку под уклоном. В соцсетях куряне стали возмущаться, что зимой, когда плитка покроется льдом, это станет опасно для пассажиров общественного транспорта. 

Власти отреагировали на обращения. Как пишет издание «Городские известия» со ссылкой на городской комитет дорожного хозяйства, на тех остановках, где завышение уже сделано, в том числе на остановке «улица Садовая», подрядчик «Суджанское ДРСУ №2» плитку переложит. Как уточнил подрядчик, завышение плитки было временной мерой, чтобы не допустить повреждения бортового камня техникой в процессе очистки тротуара от снега. 

Ремонт пешеходной зоны по улице Радищева и близлежащим улицам намечен на следующий год. Сейчас мэрия ищет подрядчика.
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