В Курске ЛДПР провела одиночный пикет перед зданием мэрии с требованием включить отопление
Еще либерал-демократы требуют наказать тех, кто виноват в неудовлетворительной подготовке к отопительному сезону
«Для убедительности пугают тем, что придется платить за целый месяц, даже если отопление будет всего неделю. - продолжают либерал-демократы. - Чиновники или не знают законы, или специально вводят курян в заблуждение. На самом деле платить придется только за фактически потребленное тепло. Это подтверждает даже «Квадра», которая обычно наоборот стремиться побольше заработать на населении».
Еще либерал-демократы требуют наказать тех, кто виноват в неудовлетворительной подготовке к отопительному сезону.
ФОТО - ИА «СЕКУНДА»