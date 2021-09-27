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В Курске ЛДПР провела одиночный пикет перед зданием мэрии с требованием включить отопление

Еще либерал-демократы требуют наказать тех, кто виноват в неудовлетворительной подготовке к отопительному сезону
В Курске ЛДПР провела одиночный пикет перед зданием мэрии с требованием включить отопление

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В Курске ЛДПР провела одиночный пикет перед зданием мэрии и потребовала включить в квартирах курян отопление. В партии заметили, что перед выборами власти обещали дать отопление в ближайшие дни, а после выборов взяли свои слова обратно.

«Для убедительности пугают тем, что придется платить за целый месяц, даже если отопление будет всего неделю. - продолжают либерал-демократы. - Чиновники или не знают законы, или специально вводят курян в заблуждение. На самом деле платить придется только за фактически потребленное тепло. Это подтверждает даже «Квадра», которая обычно наоборот стремиться побольше заработать на населении». 

Еще либерал-демократы требуют наказать тех, кто виноват в неудовлетворительной подготовке к отопительному сезону. 


ФОТО - ИА «СЕКУНДА»

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