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В Курской области увеличен прожиточный минимум пенсионера на 2022 год

Он влияет на социальную доплату к пенсии
В Курской области увеличен прожиточный минимум пенсионера на 2022 год

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В Курской области увеличен прожиточный минимум пенсионера на 2022 год до 9 373 рублей. Сейчас эта величина составляет 9 144 рубля. Она влияет на социальную доплату к пенсии. 

Более 35,5 тысяч жителей области получают федеральную социальную доплату. Право на нее имеют неработающие пенсионеры, если общая сумма их материального обеспечения, в которое кроме размера пенсий входят и другие выплаты, не превышает установленный в регионе прожиточный минимум пенсионера.

Как напоминают в пенсионном фонде, при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат:

-страховых, государственных и накопительных пенсий;

-срочной пенсионной выплаты;

-ежемесячной денежной выплаты, включая стоимость набора социальных услуг;

-дополнительного материального обеспечения;

-иных мер социальной поддержки, установленных в Курской области в денежном выражении, за исключением единовременных.
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