Он влияет на социальную доплату к пенсии

В Курской области увеличен прожиточный минимум пенсионера на 2022 год до 9 373 рублей. Сейчас эта величина составляет 9 144 рубля. Она влияет на социальную доплату к пенсии.Более 35,5 тысяч жителей области получают федеральную социальную доплату. Право на нее имеют неработающие пенсионеры, если общая сумма их материального обеспечения, в которое кроме размера пенсий входят и другие выплаты, не превышает установленный в регионе прожиточный минимум пенсионера.Как напоминают в пенсионном фонде, при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат:-страховых, государственных и накопительных пенсий;-срочной пенсионной выплаты;-ежемесячной денежной выплаты, включая стоимость набора социальных услуг;-дополнительного материального обеспечения;-иных мер социальной поддержки, установленных в Курской области в денежном выражении, за исключением единовременных.