В Курской области увеличен прожиточный минимум пенсионера на 2022 год
Он влияет на социальную доплату к пенсии
Более 35,5 тысяч жителей области получают федеральную социальную доплату. Право на нее имеют неработающие пенсионеры, если общая сумма их материального обеспечения, в которое кроме размера пенсий входят и другие выплаты, не превышает установленный в регионе прожиточный минимум пенсионера.
Как напоминают в пенсионном фонде, при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат:
-страховых, государственных и накопительных пенсий;
-срочной пенсионной выплаты;
-ежемесячной денежной выплаты, включая стоимость набора социальных услуг;
-дополнительного материального обеспечения;
-иных мер социальной поддержки, установленных в Курской области в денежном выражении, за исключением единовременных.