И дали несколько практических советов туристам

В Курской таможне рассказали об обязанностях гражданина декларировать товары, которые он везет не для себя. В первую очередь граждан успокоили - новых изменений в таможенном законодательстве нет.Любой товар, перемещаемый через границу Евразийского экономического союза, подлежит таможенному контролю.Порядок перемещения товаров через таможенную границу определен Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, Решениями Евразийской экономической комиссии, федеральным законом «О таможенном регулировании в РФ» и другими федеральными законами, постановлениями правительства и.т.д.Пересекая границу, человек сам выбирает «зеленый» или «красный коридор». Выбирая «зеленый коридор», он в конклюдентной форме подтверждает, что перемещает товары в личных целях с соблюдением стоимостных, весовых и количественные норм. Соответственно у него отсутствуют товары подлежащие декларированию. Везет ли гражданин подарки для других, это его личное дело. Он отвечает за весь перемещаемый товар. Таможню в данном случае могут заинтересовать явно коммерческие партии товаров и товары, ограниченные и запрещенные к ввозу в Россию.Следуя по «красному коридору», гражданин декларирует в письменной форме товары, подлежащие декларированию, с предоставлением соответствующих подтверждающих документов.Разберемся, что такоеСогласно подпункту 46 пункта 1 статьи 2 ТК Евразийского экономического союза, «товары для личного пользования» - это товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц. Перемещаются товары через таможенную границу Союза в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, путем пересылки в международных почтовых отправлениях либо иным способом».1) заявления физического лица о перемещаемых через таможенную границу Союза товарах в устной форме или в письменной форме с использованием пассажирской таможенной декларации;2) характера и количества товаров;3) частоты пересечения физическим лицом таможенной границы Союза и (или) перемещения товаров через таможенную границу Союза этим физическим лицом или в его адрес.Решениями Евразийской экономической комиссии устанавливаются стоимостные, весовые и количественные нормы, в пределах которых физические лица ввозят без уплаты таможенных пошлин, налогов товары для личного пользования на территорию ЕАЭС.Есть нормы для ввоза товаров для личного пользования для воздушного транспорта, для автомобильного, железнодорожного, морского или речного транспорта, для МПО и для перевозчиков.Если люди везут товары автомобильным, железнодорожным, морским или речным транспортом, а также пересекают таможенную границу пешком, то платежами не облагаются товары стоимостью до 500 евро и (или) весом до 25 кг.В случае превышения установленных значений потребуется заплатить таможенные платежи. При расчетах применяется единая ставка в размере 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой нормы.Для товаров, перемещаемых воздушным транспортом. Без уплаты пошлин, налогов можно ввозить товары стоимостью до 10000 евро и весом до 50 кг.Для международных почтовых отправлений (МПО) и перевозчиков - стоимость содержимого одного МПО не должна превышать сумму, эквивалентную 200 евро. При этом вес посылки не должен превышать 31 кг. Количество МПО в месяц не ограничено. В случае превышения стоимостной и/или весовой нормы, необходимо будет заплатить таможенные платежи в размере 15% от стоимости ввозимых товаров, но не менее 2 евро за килограмм веса в части превышения.. Это:- любые виды оружия (их основные (составные) части), патроны к ним (их части), конструктивно сходные с гражданским и служебным оружием изделия;- взрывчатые вещества, взрывные устройства, средства взрывания;- условно патогенные и патогенные организмы;- товары, подвергающиеся быстрой порче;- алкогольная продукция и этиловый спирт, пиво;- любые виды табачных изделий и курительные смеси;- драгоценные камни в любом виде и состоянии и природные алмазы, за исключением ювелирных изделий;- наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также растения и грибы, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, в любом виде и состоянии, включая их плоды, семена и споры;- озоноразрушающие вещества;- опасные отходы;- ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ.Отдельные категории товаров не могут относиться к товарам для личного пользования. К ним, например, относятся: природные алмазы; икра осетровых видов рыб в количестве более 250 г.; рыба, ракообразные (живые, охлажденные, мороженые) в количестве более 5 кг.; этиловый спирт, алкогольные напитки и пиво общим объемом более 5 л, перемещаемые лицом, достигшим 18-летнего возраста; этиловый спирт, алкогольные напитки и пиво, перемещаемые лицом, не достигшим 18-летнего возраста; табак и табачные изделия в количестве более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом более 250 г, перемещаемые лицом, достигшим 18-летнего возраста; котлы центрального отопления; солярий для загара; двигатели внутреннего сгорания, машины, механизмы, оборудование; игры, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или аналогичными средствами оплаты; медицинская техника и оборудование, за исключением необходимых для использования в пути следования либо по медицинским показаниям и др.1) товары для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу Союза в несопровождаемом багаже, или товары для личного пользования, доставляемые перевозчиком;2) товары для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу Союза любым способом, в отношении которых подлежат соблюдению запреты и ограничения в соответствии со статьей 7 настоящего Кодекса и требуется представление документов и (или) сведений, подтверждающих соблюдение таких запретов и ограничений;3) товары для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу Союза в сопровождаемом багаже, в отношении которых подлежат уплате таможенные пошлины, налоги;4) товары для личного пользования, ввозимые с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов в сопровождаемом багаже;5) транспортные средства для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу Союза любым способом, за исключением транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в государствах-членах;6) временно ввезенные транспортные средства для личного пользования, находящиеся на таможенной территории Союза;7) наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации;8) культурные ценности, в отношении которых подлежат соблюдению запреты и ограничения;9) товары для личного пользования, пересылаемые в международных почтовых отправлениях и другое.Необходимо помнить, что в иностранных государствах существуют свои местные запреты и ограничения при перемещении товаров через границу. Поэтому перед поездкой необходимо предварительно ознакомиться с таможенными правилами соответствующего государства в Интернете или в туристической компании.Если физическое лицо ввозит ранее вывезенные личные дорогостоящие вещи, то, чтобы избежать лишних вопросов, лучше их задекларировать при выезде из России. Это займет некоторое время при выезде, однако избавит от лишних объяснений при возвращении на Родину.Необходимо соблюдать предосторожности при перемещении через границу лекарств, одежды и аксессуаров из кожи и меха редких животных, безделушек и сувениров с блошиных рынков. В снотворных, успокоительных, сильнодействующих и обезболивающих лекарствах могут оказаться запрещенные компоненты. Предметы и сувениры, изготовленные из кожи и других частей экзотических животных, могут попасть под действие Конвенции по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры (СИТЭС). Безделушки с блошиных рынков могут оказаться культурными ценностями. Имея при себе подобные товары, туристу рекомендуется проходить таможенный контроль через «красный» коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию и предъявить сотрудникам таможенной службы документы, подтверждающие законность перемещения данных товаров. В противном случае нарушителю грозит привлечение к административной или уголовной ответственности.