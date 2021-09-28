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В Курске в сентябре Экотакси собрало и отправило на переработку почти 800 кг вторсырья

В октябре снова будет два выезда Экотакси - 3 и 31 октября

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Волонтеры ЭкоКурска подвели итоги сентября: Экотакси проехалось по двум маршрутам и по четырем дополнительным отдельным точкам, собрало и отправило на переработку почти 800 кг вторсырья.

В октябре снова будет два выезда Экотакси - 3 и 31 октября.

Первый маршрут - 3 октября. Его расписание:

10.00 -10.20 - ул. Малышева, 2/23А (точка у входа в к-тр "Ассоль")
10.30 - 10.50 - пр. В. Клыкова, 62 (парковка у детской площадки)
11.00 - 11.20 - ул.Студенческая, 20А (парковка ТЦ "Бумеранг")
11.40 - 12.00 - переулок Блинова, 2А (напротив ТЮЗа)
12.10 - 12.30 - ул. Челюскинцев, 25
12.50 - 13.10 - 1-я Вишнёвая улица, 1, (парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии)


Второй маршрут Экотакси - 31 октября. Его расписание:

10.00 - 10.20 - проспект Кулакова, 20 (парковка ТЦ "Кристалл")
10.35 - 10.55 – территория между домами №№ 67 и 69Б на улице Дзержинского (парковка справа от ТЦ "Куряночка")
11.10 - 11.30 - улица Димитрова, 33 (парковка магазина "Магнит")
11.50 - 12.10 - проспект А. Дериглазова, 45 (парковка перед Сретенской Церковью)
12.20 - 12.50 - проспект Победы, 48 (парковка гипермаркета "Европа-29")


Напомним, на переработку принимают только чистое, смятое, просушенное и рассортированное вторсырьё.
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