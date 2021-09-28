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Пьяный житель Курской области угнал КАМАЗ, чтобы отправиться в путешествие

Ему было интересно насколько грузовик сложен в управлении и он решил прокатиться в соседнюю область
Пьяный житель Курской области угнал КАМАЗ, чтобы отправиться в путешествие

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Житель Курской области угнал со стоянки КАМАЗ, пока его владелец отлучился на пару часов. Хозяин машины обратился в полицию и дежурная часть передала информацию о розыске всем постам.  

В это время на выезде из Касторенского района сотрудники ДПС оформляли ДТП. Полицейские увидели большегруз с прицепом, который резко развернулся, создавая аварийную ситуацию. Сотрудники ГИБДД незамедлительно направились к водителю, требуя остановки. Тот не сразу согласился остановиться. Но вскоре инспекторам все же удалось отстранить шофера от управления. В момент его задержания полицейским поступило сообщение о розыске КАМАЗа. 34-лений задержанный был пьян и не сразу смог пояснить что происходит.

Потом он рассказал стражам правопорядка, что под воздействием алкоголя КАМАЗ ему показался массивным, и ему стало интересно, насколько сложно им управлять. Поэтому выбор пал именно на этот транспорт. Пока вокруг не было свидетелей, он вскрыл большегруз и уехал. На угнанной машине мужчина собирался отправиться в путешествие в соседнюю область. Когда на дороге увидел полицейских, решил поменять маршрут, но сотрудники ГИБДД помешали ему выехать за пределы района.

По факту угона решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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