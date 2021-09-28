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Сегодня в жилых домах Курской области начнут подключать отопление

Но в Курске соответствующее распоряжение пока не подписано
Сегодня в жилых домах Курской области начнут подключать отопление

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Сегодня в жилых домах начнут подключать отопление. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор. Однако это остается на усмотрение муниципалитетов. В Курске соответствующее распоряжение пока не подписано. 
Что касается готовности, по словам губернатора, фактически регион готов на 100% к началу отопительного сезона. 

Однако в Курске готовность «Квадры» к зиме составляет 80%. Как пояснил заместитель губернатора Алексей Дедов, речь идет не только и не столько о теплосетях, сколько о других проблемах: разрытиях и непроведенных мероприятиях по благоустройству после ремонта. В некоторых домах до сих пор нет горячей воды. В части подачи тепла, по словам Дедова, готовность компании 99%. К запуску многоквартирных домов готовы. 
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