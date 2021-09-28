В лобовом столкновении двух иномарок под Курском пострадали три человека

Авария произошла на автодороге "Курск-Борисоглебск-Касторное"

В лобовом столкновении двух иномарок в Курской области пострадали три человека.Авария произошла 27 сентября примерно в 20:30 на 11 км автодороги "Курск-Борисоглебск-Касторное" в Касторенском районе. По информации ГИБДД, 29-летний водитель автомобиля "Рено Симбол", двигаясь со стороны поселка Касторное в сторону села Быково, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с с автомобилем "Сузуки Лиана", за рулем которого был 41-летний шофер.В результате травмы получили оба водителя и 50-летний пассажир "Сузуки". Всех пострадавших госпитализировали. Отмечается, что водители были трезвы.