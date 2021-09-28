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В Курске на базе социального профессионально-реабилитационного центра откроют офис МФЦ для глухих

К началу следующего года планируется подготовить для работы в нем специалистов-сурдопереводчиков
В Курске на базе социального профессионально-реабилитационного центра откроют офис МФЦ для глухих

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В Курске на базе социального профессионально-реабилитационного центра на улице Дзержинского, 17 откроют офис МФЦ для обслуживания инвалидов по слуху. Туда же перенесут диспетчерский центр связи для глухих. Это планируется сделать в начале следующего года. К этому времени планируется подготовить для работы в нем специалистов-сурдопереводчиков. 

Сейчас офис МФЦ работает на базе Курского регионального отделения Всероссийского общества глухих. Территориальное обособленное подразделение МФЦ для обслуживания инвалидов по слуху работает в Курске с апреля этого года. В офисе на базе регионального отделения ВОГ вместе со специалистом МФЦ прием ведет сурдопереводчик, который помогает с оформлением документов.

В настоящее время проект реализован во всех филиалах МФЦ Курской области. Для обслуживания клиентов с проблемами слуха налажено дистанционное взаимодействие с диспетчерским центром КРО ВОГ. Для видеосвязи с переводчиком с языка жестов используется смартфон. За последние 2 месяца в МФЦ обратились около 60 жителей области с нарушениями слуха. 
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