В Курске на базе социального профессионально-реабилитационного центра откроют офис МФЦ для глухих

К началу следующего года планируется подготовить для работы в нем специалистов-сурдопереводчиков

В Курске на базе социального профессионально-реабилитационного центра на улице Дзержинского, 17 откроют офис МФЦ для обслуживания инвалидов по слуху. Туда же перенесут диспетчерский центр связи для глухих. Это планируется сделать в начале следующего года. К этому времени планируется подготовить для работы в нем специалистов-сурдопереводчиков.Сейчас офис МФЦ работает на базе Курского регионального отделения Всероссийского общества глухих. Территориальное обособленное подразделение МФЦ для обслуживания инвалидов по слуху работает в Курске с апреля этого года. В офисе на базе регионального отделения ВОГ вместе со специалистом МФЦ прием ведет сурдопереводчик, который помогает с оформлением документов.В настоящее время проект реализован во всех филиалах МФЦ Курской области. Для обслуживания клиентов с проблемами слуха налажено дистанционное взаимодействие с диспетчерским центром КРО ВОГ. Для видеосвязи с переводчиком с языка жестов используется смартфон. За последние 2 месяца в МФЦ обратились около 60 жителей области с нарушениями слуха.