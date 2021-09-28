Завтра в Курске больше полтора сотен многоэтажек останутся без горячей воды

«Квадра» сегодня обнаружила повреждение на участке тепломагистрали по улице Студенческая

«Квадра» сегодня обнаружила повреждение на участке тепломагистрали по улице Студенческая и, чтобы оно не стало препятствием для подачи тепла в некоторые дома Северо-Западного и Юго-Западного районов, нужно срочно провести ремонт. Работы намечены на завтра, 29 сентября. Время работ – с 8 утра до 8 вечера. В эти часы будет приостановлена подача горячей воды больше чем в полторы сотни многоэтажек на восьми улицах:- ул. 50 лет Октября 96, 96а,- ул. Студенческая, 12, 8, 2, 16, 18, 24, 30, 32, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 36а,- пр-т Хрущева, 14, 16, 1, 3, 5, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 22, 12, 26, 4, 4а, 6, 10,- ул. Косухина, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38,- б-р Майский, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 40, 42, 44, 38, 36, 34, 30, 28, 26, 24,- ул. Мыльникова, 15а, 15, 17, 17а, 11, 13, 1, 8, 8а, 9, 9а,- ул. Бойцов 9й Дивизии, 185,- пр-т В. Клыкова 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 1, 3, 5, 7, 9, 11,13, 15, 17, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 69, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87.