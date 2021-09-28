Завтра в Курске больше полтора сотен многоэтажек останутся без горячей воды
«Квадра» сегодня обнаружила повреждение на участке тепломагистрали по улице Студенческая
- ул. 50 лет Октября 96, 96а,
- ул. Студенческая, 12, 8, 2, 16, 18, 24, 30, 32, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 36а,
- пр-т Хрущева, 14, 16, 1, 3, 5, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 22, 12, 26, 4, 4а, 6, 10,
- ул. Косухина, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38,
- б-р Майский, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 40, 42, 44, 38, 36, 34, 30, 28, 26, 24,
- ул. Мыльникова, 15а, 15, 17, 17а, 11, 13, 1, 8, 8а, 9, 9а,
- ул. Бойцов 9й Дивизии, 185,
- пр-т В. Клыкова 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 1, 3, 5, 7, 9, 11,13, 15, 17, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 69, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87.