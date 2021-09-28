Куряне не видят горячей воды в квартирах по четыре месяца

ТАКТ.Ни помыться, ни согреться. И при этом, приходится оплачивать услугу ЖКХ, которой фактически нет. ГОСТы по подаче горячей воды в нескольких многоквартирных домах на ул. Ломакина в Курске, не соблюдаются. Впереди еще большие холода. Как и температура окружающего воздуха, терпение местных жителей стремится к нулю. Подробности коммунального коллапса рассказывает телеканал
В доме №1 по ул. Ломакина, более трети жильцов – пенсионеры, а также семьи с детьми. С 16 июня в здании отсутствует горячая вода. И если летом, чтобы, к примеру, помыться, справиться с этой проблемой еще было возможно, путём нагрева воды на газовой плите, то с приходом осени остро встаёт вопрос отопления квартир.
Диана Брусенцева, местный житель: «С чем это связано, потому что мы пытаемся постоянно дозвониться, то до УК, то до «Квадры». И нам никто ничего не говорит. Постоянно переносят, говорят: через семь дней, то 13-го числа, то 15-го. И всё это длится уже 4 месяца. При этом, счета на коммунальные услуги нам приходят и мы оплачиваем».
Внятного ответа в ООО «Управляющая компания Курска», по сложившейся ситуации, куряне получить не смогли.
Диана Брусенцева, местный житель: «Я, когда пришла в свою УК, внизу женщина сидит заявления принимает, я говорю: «Вы вообще в курсе, что происходит?». Она сказала: «Я даже про это ничего не слышала»
Вода из «горячего» крана идёт, но её температура далека от установленной нормы. Жильцам, особенно верхних этажей, приходится подолгу спускать поток, чтобы дождаться едва тёплой жидкости и быстро обмыться.
Владимир Дудорев, местный житель: «Я её сливаю полчаса, чтобы она чуть-чуть тёплая была. Но она холоднее температуры тела. Где-то градусов 30, это - максимум, а то и 20»
Такие «водные процедуры» приводят к дополнительным расходам за используемые объемы воды. Как и использование электрообогревателей, и газа. В том, числе, для обогрева жилья.
Владимир Дудорев, местный житель: «Вот у меня двое маленьких детей, и каждый день приходится их купать, а чтобы их искупать приходится греть воду. В ледяной воде купать бесполезно. Это приходится воду греть. Опять же наматывает газ, обогреватель стоит. Электроэнергию мотает»
Светлана Полевая, местный житель: «Вот лично моя квитанция за август. В августе и в июле воды не было. Здесь начислено мне 1186 за КТЭ, и КТН – 252 рубля. В итоге, 1459 рублей. За холодную воду, которая течет из горячего крана»
Обращения в различные инстанции, также не помогли.
Диана Брусенцева, местный житель: «Два назад я отослала письму Путину, в прокуратуру, в Роспотребнадзор, нашему губернатору они что-то раскопали. Люди говорят, я не видела, где – то раскопали. Но толку от того, что они раскопали никакого. Воду не дали».
Жильцы создали инициативную группу, чтобы провести в начале сентября обследование водопровода на предмет соответствия температурным нормативам.
Константин Тимофеев, местный житель: «Управляющая компания, на самом деле лукавит, то что они не в курсе этой проблемы. Здесь был представитель, главный инженер УК, главный инженер ЖЭУ и мы ходили по квартирам делали замеры. В подвале заходит 30 градусов, в квартире максимум поднималась вода до 19. Соответственно мы всё это запротоколировали. Вот документы есть, и отправили в прокуратуру. Ну ждём от них ответ»
По СанПину минимальная температура горячей воды - 60 градусов, максимальная – 75 градусов. Показатели в обозначенных домах, как видно, далеки от нормы. Попытка нашей редакции, связатся по указанному в сети номеру УК, не увенчалась успехом. Вот и надеются жильцы через СМИ обратить внимание на свою проблему, пока совсем не замёрзли.
Куряне не видят горячей воды в квартирах по четыре месяца
И при этом, приходится оплачивать услугу ЖКХ, которой фактически нет