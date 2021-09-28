На въезде в Курск пенсионерка не уступила дорогу КАМАЗу и попала в ДТП

Женщину госпитализировали

Сегодня примерно в 14:30 в Курском районе в ДТП с КАМАЗом попала пенсионерка. 57-летняя женщина ехала на "Опеле" со стороны дороги "Курск-Иванино" в сторону автодороги "Южный въезд в Курск" и, по предварительным данным ГИБДД, не предоставила преимущество в движении ехавшему со стороны Курска в направлении Белгорода грузовику, за рулем которого был 38-летний шофер.В результате произошло столкновение и женщина-водитель получила ранения. Её госпитализировали. Полиция выясняет причины и обстоятельства этого ДТП.