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Лента новостей / Происшествия

На въезде в Курск пенсионерка не уступила дорогу КАМАЗу и попала в ДТП

Женщину госпитализировали

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Сегодня примерно в 14:30 в Курском районе в ДТП с КАМАЗом попала пенсионерка. 57-летняя женщина ехала на "Опеле" со стороны дороги "Курск-Иванино" в сторону автодороги "Южный въезд в Курск" и, по предварительным данным ГИБДД, не предоставила преимущество в движении ехавшему со стороны Курска в направлении Белгорода грузовику, за рулем которого был 38-летний шофер. 

В результате произошло столкновение и женщина-водитель получила ранения. Её госпитализировали. Полиция выясняет причины и обстоятельства этого ДТП.
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