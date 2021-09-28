В курских учебных заведениях запретили массовые мероприятия, а на спортивных соревнованиях - присутствие зрителей

В Курской области ввели новые коронавирусные ограничения

В Курской области ввели новые коронавирусные ограничения. Вернее, вернули прежние.Во всех учебных заведениях запретили проводить массовые культурные, спортивные и другие мероприятия. Занятия кружков и секций переводят в дистанционный формат.Групповые занятия в детских школах искусств, художественных и музыкально-хоровых школах, школах народных промыслов будут проходить дистанционно, индивидуальные – очно.Без зрителей теперь будут проходить все спортивные мероприятия, включая матчи профессиональных клубов. Принимать участие в соревнованиях на открытом воздухе могут дети старше 14-ти лет, в помещениях – старше 16-ти.Как и прежде, допустимо участие спортсменов из других регионов, но только при наличии отрицательного ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия.