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В курских учебных заведениях запретили массовые мероприятия, а на спортивных соревнованиях - присутствие зрителей

В Курской области ввели новые коронавирусные ограничения
В курских учебных заведениях запретили массовые мероприятия, а на спортивных соревнованиях - присутствие зрителей

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В Курской области ввели новые коронавирусные ограничения. Вернее, вернули прежние. 

Во всех учебных заведениях запретили проводить массовые культурные, спортивные и другие мероприятия. Занятия кружков и секций переводят в дистанционный формат. 

Групповые занятия в детских школах искусств, художественных и музыкально-хоровых школах, школах народных промыслов будут проходить дистанционно, индивидуальные – очно. 

Без зрителей теперь будут проходить все спортивные мероприятия, включая матчи профессиональных клубов. Принимать участие в соревнованиях на открытом воздухе могут дети старше 14-ти лет, в помещениях – старше 16-ти. 
Как и прежде, допустимо участие спортсменов из других регионов, но только при наличии отрицательного ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия.

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