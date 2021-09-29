  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области закончились лекарства, которые бесплатно выдают пациентам с коронавирусом, которые лечатся на дому

На их закупку средства из регионального бюджета выделили 20 млн рублей

Читайте также

В Курской области закончились лекарства, которые бесплатно выдают пациентам с коронавирусом, которые лечатся на дому. Это произошло из-за подъёма заболеваемости и, соответственно, увеличения количества пациентов, говорят в оперштабе. Сейчас амбулаторных больных обеспечивают лекарствами из складских остатков.
Из федеральной казны должны поступить более 90 млн рублей на препараты. А пока деньги не пришли, в администрации региона выделили на их закупку средства из регионального бюджета – 20 млн рублей.
Область также дополнительно финансирует и приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов для лечения пациентов с коронавирусом, находящихся в стационаре. В течение года на эти цели выделили почти 150 млн рублей.

Кстати, с апреля этого года пациенты с коронавирусом, после выписки из стационара, по назначению врача получают антикоагулянты в течение нескольких месяцев.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В последнюю ночь сентября в Курской области ожидаются заморозки

Житель Курской области стал жертвой мошенников, пытаясь вызвать девушку, оказывающую услуги приватного характера

Мэром Железногорска избрали Алексея Карнаушко

В декабре в Курске пройдет финал Кубка России по баскетболу среди женских команд

В Курске избранным депутатам вручили служебные удостоверения

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске