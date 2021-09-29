На их закупку средства из регионального бюджета выделили 20 млн рублей

В Курской области закончились лекарства, которые бесплатно выдают пациентам с коронавирусом, которые лечатся на дому. Это произошло из-за подъёма заболеваемости и, соответственно, увеличения количества пациентов, говорят в оперштабе. Сейчас амбулаторных больных обеспечивают лекарствами из складских остатков.

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Из федеральной казны должны поступить более 90 млн рублей на препараты. А пока деньги не пришли, в администрации региона выделили на их закупку средства из регионального бюджета – 20 млн рублей.

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Область также дополнительно финансирует и приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов для лечения пациентов с коронавирусом, находящихся в стационаре. В течение года на эти цели выделили почти 150 млн рублей.





Кстати, с апреля этого года пациенты с коронавирусом, после выписки из стационара, по назначению врача получают антикоагулянты в течение нескольких месяцев.