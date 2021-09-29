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К концу года в Фатеже появится новый ФОК

Спорткомплекс предназначен для занятий физкультурой и проведения соревнований по различным игровым видам спорта

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В Фатежском районе возводят физкультурно-оздоровительный комплекс. Фундамент уложен, смонтированы металлические колонны, завершается устройство наружных сетей водоснабжения и канализации. В ближайшее время планируется утепление кровли, заливка бетонных полов в универсальном спортзале. 

В новом ФОКе будут универсальный и тренажерный залы, зал борьбы, предусмотрены раздевалки с душевыми. Для посетителей универсального зала установят раздвижные трибуны на 212 мест. Спорткомплекс предназначен для занятий физкультурой и проведения соревнований по различным игровым видам спорта. 
 
Строительство ведется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» и завершится к концу года.
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