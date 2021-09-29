В Курске сегодня стартовал отопительный сезон

Сегодня тепло начнет поступать в 83 многоквартирных дома в Железнодорожном округе, 145 многоэтажек в Центральном и 104 дома в Сеймском

В Курске стартовал отопительный сезон.Сегодня тепло начнет поступать в 83 многоквартирных дома на улицах Республиканской, Союзной, Герцена, 2-й Рабочей, Парижской коммуны, Станционной, Коммунальной, Краснознаменной, 2-й Агрегатной, 2-м и 3-м Весеннем проезде, Каширцева, Ухотмского, Цюрупы, 8 марта, Дубровинского, Интернациональной, Бутко, 2-я Новоселовка, Западный парк, Маяковского.В Центральном округе сегодня начнут отепливать 145 многоквартирных домов на улицах Никитской, Ленина, Ахтырской, К.Маркса, Блинова, Л.Толстого, Челюскинцев, Павлова, Можаевской, Ямской, Володарского, С. Саровского, Марата, Уфимцева, Советской, М. Горького, Межевой, Гайдара, К. Либкнехта, Нижней Набережной, Почтовой, Димитрова, проспекте Победы, Кавказской, Школьной, 3-й Пушкарной, Косухина, 50 лет Октября, Студенческой, Зеленой, проспекте Хрущева, Воробьева, Школьной, Прогулочной.К отоплению сегодня подключат и 104 многоквартирных дома на проспекте Ленинского Комсомола, улицах Менделеева, Юности, Крюкова, Черняховского, Моковской, Магистральном проезде, 1-м, 2-м и 3-м Промышленных переулках.«Горячая линия» по вопросам подачи тепла работает в единой дежурной диспетчерской службе на базе городского управления по делам ГО и ЧС по телефонам 51-92-80 и 51-92-91.В окружных администрациях горожан проконсультируют о подаче тепла в те дома, где работают ТСЖ и ЖСК.В Центральном округе по телефонам 70-22-94 и 70-22-86.В Сеймском округе «горячая линия» работает по телефонам 37-01-06 и 32-00-31.В Железнодорожном округе – 26-12-75 и 26-09-34.Обратиться по этим телефонам можно как в рабочие дни, так и выходные. Все диспетчерские и аварийные службы города находятся в полной готовности. Подача отопления в многоквартирные дома будет осуществляться поэтапно, включая субботу и воскресенье.