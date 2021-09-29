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Лента новостей / В регионе

В Курской области увеличивают количество коек для пациентов с коронавирусом

Снова начали принимать пациентов с коронавирусом в областном госпитале для ветеранов войн и роддоме БСМП

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В Курской области увеличивают количество коек для пациентов с коронавирусом. Уровень заболеваемости держится на стабильно высоком уровне. 

По последним данным, ежедневный прирост заболевших в нашем регионе составляет в среднем 195 человек. За последнюю неделю в ковидные стационары госпитализировано 980 человек, а выписано 854 пациента.

Снова начали принимать пациентов с коронавирусом в областном госпитале для ветеранов войн, где оборудовано 60 кислородных мест, и роддоме БСМП, где их 40. Туда принимают пациентов с лёгкой и средней степенью тяжести, которые не нуждаются в реанимационной поддержке.  

Всего в ковидариях Курской области развернуто около 2 тысяч коек, более 1700 из них обеспечены кислородом. 
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