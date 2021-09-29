Ночью в Курске сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным водителем

Инцидент произошел на проспекте Плевицкой

Минувшей ночью в Курске сотрудники ДПС в результате погони задержали пьяного водителя. Инцидент произошел на проспекте Плевицкой.Экипаж ГИБДД для проверки попытался остановить автомобиль Тойота. Водитель это требование проигнорировал и попытался скрыться. Полицейские начали преследование, запросив помощи второго экипажа ДПС и на проспекте Плевицкой блокировали машину нарушителя. Водителя задержали. 33-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.В отношении нарушителя составлены административные материалы по ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства» и ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», сообщили в региональном УМВД.