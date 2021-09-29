  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Ночью в Курске сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным водителем

Инцидент произошел на проспекте Плевицкой
Ночью в Курске сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным водителем

Читайте также

Минувшей ночью в Курске сотрудники ДПС в результате погони задержали пьяного водителя. Инцидент произошел на проспекте Плевицкой. 

Экипаж ГИБДД для проверки попытался остановить автомобиль Тойота. Водитель это требование проигнорировал и попытался скрыться. Полицейские начали преследование, запросив помощи второго экипажа ДПС и на проспекте Плевицкой блокировали машину нарушителя. Водителя задержали. 33-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. 

В отношении нарушителя составлены административные материалы по ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства» и ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», сообщили в региональном УМВД.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В последнюю ночь сентября в Курской области ожидаются заморозки

Житель Курской области стал жертвой мошенников, пытаясь вызвать девушку, оказывающую услуги приватного характера

Мэром Железногорска избрали Алексея Карнаушко

В декабре в Курске пройдет финал Кубка России по баскетболу среди женских команд

В Курске избранным депутатам вручили служебные удостоверения

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске