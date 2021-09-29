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В Курске избранным депутатам вручили служебные удостоверения

Уже 7 октября состоится первое заседание Курской областной Думы
В Курске избранным депутатам вручили служебные удостоверения

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В рамках заседания Курскоблизбиркома новоиспеченным парламентариям вручили удостоверения депутатов Курской областной Думы, сообщает телеканал ТАКТ.

Напомним, что в Государственную Думу РФ от Курской области прошли Ольга Германова и Екатерина Харченко (партия «Единая Россия»).

В Курском парламенте седьмого созыва будут представители шести политических объединений.

11 мандатов получили «единороссы»: Александр Брыксин, Александр Глазатов, Игорь Зоря, Александр Кичигин, Константин Комков, Евгения Ламонова, Александр Лобзов, Ирина Малахова, Максим Мамзурин, Николай Панибратов, Петр Чепурин.

5 мандатов у коммунистов: Александра Анпилова, Алексея Бобовникова, Сергея Девяткина, Юрия Рощина и Василия Якунина.

2 мандата у «соколов Жириновского»: Владимира Федорова и Алексея Томанова.

Также 2 мандата получили «эсэры»: Геннадий Баев и Антон Глушков.

По одному мандату получили депутаты от «Новых людей» - Анастасия Артемова и от «Партии пенсионеров» - Ирина Анциферова.

Регистрация и выдача удостоверений 23-м депутатам, избранным в избирательных округах, проходит в территориальных (окружных) комиссиях.

Уже 7 октября состоится первое заседание Курской областной Думы.

Фото: ГТРК "Курск"

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