ТАКТ.В рамках заседания Курскоблизбиркома новоиспеченным парламентариям вручили удостоверения депутатов Курской областной Думы, сообщает телеканал
Напомним, что в Государственную Думу РФ от Курской области прошли Ольга Германова и Екатерина Харченко (партия «Единая Россия»).
В Курском парламенте седьмого созыва будут представители шести политических объединений.
11 мандатов получили «единороссы»: Александр Брыксин, Александр Глазатов, Игорь Зоря, Александр Кичигин, Константин Комков, Евгения Ламонова, Александр Лобзов, Ирина Малахова, Максим Мамзурин, Николай Панибратов, Петр Чепурин.
5 мандатов у коммунистов: Александра Анпилова, Алексея Бобовникова, Сергея Девяткина, Юрия Рощина и Василия Якунина.
2 мандата у «соколов Жириновского»: Владимира Федорова и Алексея Томанова.
Также 2 мандата получили «эсэры»: Геннадий Баев и Антон Глушков.
По одному мандату получили депутаты от «Новых людей» - Анастасия Артемова и от «Партии пенсионеров» - Ирина Анциферова.
Регистрация и выдача удостоверений 23-м депутатам, избранным в избирательных округах, проходит в территориальных (окружных) комиссиях.
Уже 7 октября состоится первое заседание Курской областной Думы.
Фото: ГТРК "Курск"
В Курске избранным депутатам вручили служебные удостоверения
Уже 7 октября состоится первое заседание Курской областной Думы