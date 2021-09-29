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Житель Курской области стал жертвой мошенников, пытаясь вызвать девушку, оказывающую услуги приватного характера

Интернет-путана попросила предоплату, но никто не приехал, а телефонный номер стал недоступен

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Житель Курчатова нашел в интернете рекламу с контактами девушки, оказывающей услуги приватного характера. Мужчина связался с ней и договорился о встрече. Девушка обещала приехать туда, где будет удобней заказчику, но главным условием сделки стала предоплата в размере 10 тысяч рублей. Якобы, эта сумма станет гарантией договоренности.

Курчатовца не насторожило, что карта, куда нужно было перечислить деньги, зарегистрирована на имя мужчины. Он перевел необходимую сумму, но в оговоренное время к нему никто не приехал, а номер телефона оказался недоступен.

Потеряв надежду связаться с девушкой, ночью горожанин направился в полицию, где подробно рассказал о ситуации.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества, аферистов ищут.

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