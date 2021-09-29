Житель Курской области стал жертвой мошенников, пытаясь вызвать девушку, оказывающую услуги приватного характера
Интернет-путана попросила предоплату, но никто не приехал, а телефонный номер стал недоступен
Курчатовца не насторожило, что карта, куда нужно было перечислить деньги, зарегистрирована на имя мужчины. Он перевел необходимую сумму, но в оговоренное время к нему никто не приехал, а номер телефона оказался недоступен.
Потеряв надежду связаться с девушкой, ночью горожанин направился в полицию, где подробно рассказал о ситуации.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества, аферистов ищут.