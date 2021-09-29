В комитете соцзащиты Курска можно получить бесплатную путевку для детей до 17 лет

Юные куряне могут бесплатно отдохнуть в санаториях «Соловушка», «Соловьиные зори» и «Санатории им. И.Д. Черняховского»

В комитете соцзащиты можно получить бесплатную путевку для детей от 7 до 17 лет включительно. Юные куряне могут бесплатно отдохнуть в санаториях «Соловушка», «Соловьиные зори» и «Санатории им. И.Д. Черняховского».Ближайшие заезды:- Санаторий "Соловушка" - с 6 по 26 октября и с 29 октября по 18 ноября.- Курский областной санаторий "Соловьиные зори" - с 26 октября по 15 ноября.- "Санаторий им. И.Д. Черняховского" с 25 октября по 14 ноября.Путевку можно получить в комитете социальной защиты населения Курска (ул. Пигорева, 2/17, каб. №12) в понедельник и пятницу с 9 до 13 часов; в среду с 14.00 до 18.00.По телефону (4712) 32-54-79 специалисты комитета ответят на вопросы о необходимы документах.В санаторно-оздоровительном лагере дети проходят курс обследования и лечения, во время учебного года проводятся школьные занятия, а в свободное время организован досуг.