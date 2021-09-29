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45-ю школу в Курске реконструируют за счет федерального бюджета

До конца 2023 года в школе возведут пристрой, что позволит создать 225 новых мест
45-ю школу в Курске реконструируют за счет федерального бюджета

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На реконструкцию школы №45 в Курске из федерального бюджета выделили более 100 млн рублей. Общая стоимость работ превысит 260 млн рублей. До конца 2023 года в школе возведут пристрой, что позволит создать 225 новых мест.

Деньги из федерального бюджета выделяют в рамках новой, так называемой демографической, субсидии. Она предоставляется на строительство или реконструкцию школ муниципальным образованиям, в которых новые места требуются из-за демографического роста количества учеников. В Курской области критериям соответствует только Курск.

Кроме этого сейчас администрация готовит проекты и документациюя для участия в последующих отборах, которые проводит Министерство просвещения. До конца 2023 года с помощью федеральных средств планируется построить школу на проспекте Плевицкой на 1 600 мест и школу на проспекте Дериглазова на 1 100 мест. До конца 2024 года предусмотрена реконструкция школы №19, там также как в 45-й появится пристрой на 225 мест.

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