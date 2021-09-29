В Железногорске Курской области задержали троих закладчиков

Двое мужчин 20 и 25-ти лет и 29-летняя женщина приехали из соседней страны специально для распространения наркотиков

В Железногорске задержали двоих мужчин 20 и 25-ти лет и 29-летнюю женщину, которые делали закладки.Как установили полицейские, закладчики приехали в город горняков из одного из сопредельных государств специально для распространения наркотиков. Сбыть все запрещенные вещества, которые у них имелись иностранцы не успели - их задержали спустя несколько часов после приезда в Курскую область.В ходе личного досмотра стражи правопорядка обнаружили и изъяли у них свёртки с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик (метадон) общей массой более 40 граммов. Также оперативники изъяли сделанные ими ранее закладки.Сейчас задержанные арестованы, возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК. Им грозит до 20 лет лишения свободы.