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Горячую воду и отопление в дома на улице Орловской в Курске пообещали дать к 6 октября

Накануне там побывал губернатор

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Горячую воду и отопление в дома на Орловской пообещали дать к 6 октября. Жильцы домов №№ 1 и 1А живут без горячей воды четвертый месяц. 

Летом, во время сезонных испытаний, теплоэнергетики выявили 4 повреждения на теплосетях на пересечении улиц 50 лет Октября и Орловской - именно от этого участка осуществляется подача горячей воды и тепла в дома на Орловской. Теплоэнергетики приняли решение полностью заменить участок сетей - это 648 метров. Однако сроки завершения ремонтных работ переносились несколько раз. Накануне директор курской «Квадры» Александр Воронин заверил, что все работы завершат к 6 октября. 

Но это не все беды жителей улицы Орловской. Рядом с домом №1А поврежден электрокабель, сети не выдерживают нагрузки, и жильцы не могут полноценно пользоваться бытовой техникой, в том числе бойлерами, которые есть во многих квартирах. В «Курских электрических сетях» пообещали, восстановить электрический кабель к 1 октября.
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