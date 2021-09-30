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Полицейские и общественники проверили безопасность детских площадок в Курске

Первым был Железнодорожный округ, до конца осени планируется обследовать площадки по всему городу

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Полицейские и общественники проверили безопасность детских площадок во дворах курских многоэтажек. Многие из них не соответствуют современным требованиям. На разбитых металлических горках и лестницах не только неприятно, но и опасно играть. Дети могут получить серьёзные травмы и такие случаи уже бывали.

На состояние детских площадок внимание пытаются обратить общественники – активисты Совета отцов и Детского совета при уполномоченном по правам ребенка в Курской области. К работе активно подключились подразделения по делам несовершеннолетних городского УМВД. 

Первым в ходе совместного рейда обследовали Железнодорожный округ Курска, составили соответствующие акты. По результатам обхода придомовых территорий в каждую из управляющих компаний стражи порядка направили письма с предложениями привести площадки в надлежащее состояние. 

Эту работу планируется до конца осени завершить по всему городу, чтобы к весне решения о замене аварийных конструкций во дворах были приняты, а финансирование обеспечено. 
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