Сегодня в Курске отопление дадут более чем в 300 многоэтажек и в пять общежитий КГУ и КГМУ

Накануне к вечеру отопление дали в 220 многоквартирных домов и два детских сада

В Курске продолжают подключать отопление в жилые дома.Сегодня тепло начнет поступать в 60 многоквартирных домов на улицах Вокзальной, Бутко, Интернациональной, Октябрьской, Маяковского, Республиканской, Союзной, Каширцева, 2-й Рабочей, Станционной, Краснознамённой, Привокзальной площади.Также сегодня к отоплению подключат 158 многоквартирных домов, включая пять общежитий КГУ и КГМУ на улицах Школьной, 1-й Пушкарной, Ломакина, К. Маркса, Запольной, Скорятина, Павлуновского, 50 лет Октября, Фатежской, Аэродромной, Л. Толстого, Димитрова, Почтовой, Уфимцева, Хуторской, Никитской, Кирова, Можаевской, М. Горького, К. Зеленко, Челюскинцев, Володарского, Лысая гора, Мирной, Мирном проезде, Московском проезде, Ямской, Ахтырской, Садовой, Гоголя, Красный Октябрь, Блинова, проспекте Хрущёва, 2-м Запольном переулке, 2-м Воротнем переулке.К отоплению сегодня подключат и 103 многоквартирных дома на проспекте Ленинского Комсомола, улицах Энгельса, Литовской, 3-й Песковской, Менделеева, Сумской, Моковской, Крюкова, Ясной, пос. Аккумулятор, Широкой, пер. 1-й Ольховский, ст. Рышково, Магистральный проезд, 1-и м 2-м Промышленных переулках.Накануне к вечеру отопление дали в 220 многоквартирных домов. К теплу подключены и детские сады №№ 96 и 98, куда подача отопления осуществляется совместно с многоквартирными домами, находящимися на той же тепломагистрали.Напоминаем, «горячая линия» по вопросам подачи тепла работает в единой дежурной диспетчерской службе на базе городского управления по делам ГО и ЧС по телефонам 51-92-80 и 51-92-91.В окружных администрациях горожан проконсультируют о подаче тепла в те дома, где работают ТСЖ и ЖСК.В Центральном округе - по телефонам 70-22-94 и 70-22-86.В Сеймском «горячая линия» работает по телефонам 37-01-06 и 32-00-31.В Железнодорожном – 26-12-75 и 26-09-34.Все диспетчерские и аварийные службы города, а также управляющие компании находятся в полной готовности.