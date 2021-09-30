Вечером в Курске спасли двух подростков, которые оказались на отвязанном понтоне посреди Ермошкиного озера

Вся спасательная операция заняла не более 7 минут

В Курске спасатели спасли двух подростков, которые оказались на отвязанном понтоне посреди Ермошкиного озера. Сообщение в службу спасения поступило вечером, около половины седьмого. Школьники 13-ти и 14-ти лет оказались на отвязанном понтоне, который плыл по водоему.К моменту прибытия спасателей понтон уже доплыл до середины озера. Они спустили лодку, доплыли до ребят, надели им спасательные жилеты и доставили на берег. Вся спасательная операция заняла не более 7 минут, рассказали в региональном МЧС.Как оказалось, понтон со школьниками оттолкнула проходящая мимо компания ребят. К счастью, они не растерялись и позвонили в службу спасения. Стоит отметить, что глубина Ермошкиного озера составляет несколько метров.