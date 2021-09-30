Куряне пожаловались на обман и бездействие управляющей компании

ТАКТ с другой проблемой, связанной с затоплением подвала многоэтажки нечистотами.Жители курской многоэтажки жалуются на мошеннические действия своей управляющей компании. Люди утверждают, что в организации обманным путём собрали подписи и сейчас требуют деньги за оказание несуществующих услуг. Стоит отметить, около года назад жильцы этого дома уже обращались в телекомпанию
Жители многоэтажки на улице Заводская, 35 утверждают, что в управляющей компании их обманывают. Причём, не в первый раз. Сейчас ситуация связана с домофоном. Его обслуживанием полностью занимается другая организация, но в УК «Партнёр» тоже требуют деньги.
- Собирала подписи якобы на дешёвый домофон за 28 рублей. Так как мы платим 35, сейчас 38, люди некоторые подписали эти подписи, чтобы домофон поставили дешёвый, и тишина. В августе месяце нам приходят квитанции, и отдельной строкой, где ремонт и содержание «за обслуживание домофонов. - Они обещали поставить новый домофон, но не поставили? - Ничего не поставили, а деньги собирают. Они обманным путём подписи собирали, им надо было в протокол внести подписи, чтобы включить домофон в собственность нашего дома.
Деньги за домофон – далеко не единственная проблема жителей дома. С одной из них собственники обращались в нашу телекомпанию в ноябре прошлого года. Люди рассказали, что подвал их многоэтажки затапливает нечистотами, из-за чего в квартирах сырость и зловонный запах. Одна из жительниц даже вышла на прямую линию с губернатором, но, по её словам, решения проблемы не последовало. Тогда после встречи с собственниками мы обратились за комментарием в комитет жилищно-коммунального хозяйства.
Сергей Цуканов, председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства города Курска: Все эти засоры вызваны неправильной эксплуатацией канализационной сети. Но «Водоканал» их устраняет. Сегодня тоже выехали, просмотрели. Засоров больших не было, но немножко повозились. До 10 ноября «Водоканалу» поручено провести профилактическую промывку, чтобы зимой таких проблем не было».
Жильцы не отрицают, тогда проблема действительно была решена, но временно. Сейчас люди снова страдают из-за затопленного нечистотами подвала.
- Дома такие ароматы, что даже сквозняк не поможет.
- Вся канализация идёт сверху, тогда здесь забиваются колодцы, и идёт с колодцев уже к нам в подвал. Заливается подвал. В общем, запахи «Красной Москвы», духов «Красная Москва».
- Только когда мы вызвали вашу компанию, тогда только они прочистили, промыли трубы, хоть на зиму мы перестали без вони быть, сейчас опять начинает подванивать. Они не делают саму причину. Где-то, видимо, трубы прогнили, не проходят и всё это собирается в нашем доме.
Это лишь часть проблем жителей многоэтажки. Люди утверждают, что управляющая компания бездействует. Подъезды и двор не убираются, ремонт не проводится, а отопление очень слабое.
- Я чувствую, батареи горячие. Я ещё подумала «что случилось?». Выхожу гулять с собакой, сидит наш сантехник Эдуард и смеётся. Я говорю «а что вы смеётесь?» Он говорит «как что, подумаешь, она пожаловалась, нам позвонили, что сейчас приедет проверка из «Квадры», мы сделали посильнее отпление, сейчас они проверят, и всё будет тоже самое». Вот и всё, они уехали, и тоже самое. А я плачу за 50 квадратных метров своей квартиры 2600 за отопление. Это нормально? Я сплю, у меня все мои ночнушки, все пижамы с капюшоном, чтобы у меня голове было тепло.
По словам жильцов, управляющие компании меняются у них постоянно. При этом, руководство остаётся тем же. До него люди пытаются достучаться примерно с 2012-го года, но безуспешно.
- Мы собирались по несколько человек, 6, допустим, из нашего дома представителей и приходили в управляющую компанию. Нас заводят в кабинет к руководству, собирается там инженер, директор, ещё там кто-то. Допустим, старшая по нашему дому в управляющей компании, открывают блокноты и записывают наши проблемы. Проходит пол года, ничего не делается. Мы опять тем же составом идём в управляющую компанию. Тот же состав руководителей собирается, мы начинаем озвучивать наши проблемы. И они с таким недоумением, с такими удивлёнными, открытыми глазами «да вы что, а почему же вы раньше молчали, мы не знали ничего об этом».
Журналистам не удалось дозвониться до УК «Партнёр». В приёмной организации никто не брал трубку. В ближайшее время пообещали разобраться и дать комментарии в мэрии Курска.
Куряне пожаловались на обман и бездействие управляющей компании
Подъезды и двор не убираются, ремонт не проводится, а отопление очень слабое