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Канализационно-насосную станцию на проспекте Дружбы, 19А в Курске модернизируют до 1 ноября

Ситуацию под личный контроль взял замгубернатора Алексей Дедов
Канализационно-насосную станцию на проспекте Дружбы, 19А в Курске модернизируют до 1 ноября

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Канализационно-насосную станцию на проспекте Дружбы, 19А в Курске модернизируют до 1 ноября. Инженерное оборудование должны поставить 10 октября. После реконструкции станцию передадут в муниципальную собственность города. Ситуацию под личный контроль взял замгубернатора Алексей Дедов.

Сейчас из-за перегрузки канализационно-насосной станции происходит излитие канализационных стоков, пояснили в областном комитете ЖКХ. Станция не рассчитана на объем тех стоков, которые принимает от жилых домов. Для устранения проблемы необходимо провести реконструкцию. 

Очередную аварию ликвидировали и сегодня утром запустили новый канализационный насос. Комиссия установила, что прежний насос вышел из строя. Из-за этого происходило излитие фекальных вод на поверхность с последующим их стоком на территорию урочища «Крутой Лог». В комиссию вошли представители областных комитетов ЖКХ, природных ресурсов, Госжилинспекции, Дирекции по управлению особо охраняемыми природными территориями, парками, скверами и лесами области. 

Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями составила акт осмотра территории и начала административное расследование. За имеющиеся нарушения управляющую компанию ООО «Жилкомплекс Дружба» оштрафуют. Ранее за аналогичное правонарушение УК уже привлекалась к административной ответственности ОКУ «Дирекция ООПТ». Был наложен штраф в размере 300 тысяч рублей. 
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