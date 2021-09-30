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Лента новостей / В регионе

На следующей неделе в двух округах Курска будут отключать электричество

В Центральном округе отключений не запланировано, а в Железнодорожном - только на одной улице

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В связи с проведением плановых работ в электросетях на следующей неделе в Курске будут отключать электроэнергию. Отключения запланированы в двух округах по следующим улицам:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 4 по 8 октября с 9-00 до 15-30:

Велюровая

Тракторная

Сумская 5

Энгельса 105

Моковская 2,2а,2б,2в,2г

ПЛК 55, 57а, 59а

Широкая 1, 3, 5, 8

1-й Ольховский переулок 3, 5, 7

2-й Ольховский переулок 30

3-я Гуторовская 29-37, 18-32

4-я Гуторовская 1-43, 6-38

ул. Гуторовская 55А, 55Б

Телефон для справок: 32-32-15.


В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

6 октября с 13-30 до 16-30:

Республиканская 50 В, 50 Д, 50 Е, 50 Ж, 50 К

Телефон для справок: 26-32-10.


В Центральном округе отключений не запланировано.

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