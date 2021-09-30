На следующей неделе в двух округах Курска будут отключать электричество
В Центральном округе отключений не запланировано, а в Железнодорожном - только на одной улице
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 4 по 8 октября с 9-00 до 15-30:
Велюровая
Тракторная
Сумская 5
Энгельса 105
Моковская 2,2а,2б,2в,2г
ПЛК 55, 57а, 59а
Широкая 1, 3, 5, 8
1-й Ольховский переулок 3, 5, 7
2-й Ольховский переулок 30
3-я Гуторовская 29-37, 18-32
4-я Гуторовская 1-43, 6-38
ул. Гуторовская 55А, 55Б
Телефон для справок: 32-32-15.
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
6 октября с 13-30 до 16-30:
Республиканская 50 В, 50 Д, 50 Е, 50 Ж, 50 К
Телефон для справок: 26-32-10.
В Центральном округе отключений не запланировано.