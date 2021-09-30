В Курчатове из горящей многоэтажки пожарные спасли одного мужчину и эвакуировали пятерых жильцов
Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении
Прибывшие спасатели незамедлительно сформировали звено газодымозащитников и повели разведку помещений – в коридоре они обнаружили 38-летнего мужчину. Еще пять человек эвакуировали из соседних квартир. Площадь пожара была небольшая – всего 1 квадратный метр, его удалось быстро ликвидировать. Никто не пострадал.
Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в региональном МЧС.