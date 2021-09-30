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В Курчатове из горящей многоэтажки пожарные спасли одного мужчину и эвакуировали пятерых жильцов

Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении
В Курчатове из горящей многоэтажки пожарные спасли одного мужчину и эвакуировали пятерых жильцов

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В Курчатове Курской области на пожаре огнеборцы спасли одного мужчину и эвакуировали пятерых жильцов многоэтажки. Пожар произошел на 4 этаже жилого дома на улице Садовая. Проходившая мимо женщина увидела дым из окна и вызвала пожарных. 

Прибывшие спасатели незамедлительно сформировали звено газодымозащитников и повели разведку помещений – в коридоре они обнаружили 38-летнего мужчину. Еще пять человек эвакуировали из соседних квартир. Площадь пожара была небольшая – всего 1 квадратный метр, его удалось быстро ликвидировать. Никто не пострадал.
 
Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в региональном МЧС. 
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