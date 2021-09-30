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Электросети на улице Орловской в Курске передадут в муниципальную собственность

Сейчас подводящие коммуникации обслуживает управляющая компания, но вскоре этим займутся занимались специализированные службы. Это должно решить проблемы с электроснабжением дома №1А
Электросети на улице Орловской в Курске передадут в муниципальную собственность

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Электросети на улице Орловской в Курске передадут в муниципальную собственность, чтобы в дальнейшем их обслуживанием занимались специализированные службы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии по итогам встречи и.о. главы городской администрации Наталии Бастриковой с представителями управляющей компании «Аврора+», которая прошла по поручению губернатора после встречи с жителями домов №№ 1 и 1А. 

Сейчас подводящие коммуникации обслуживает управляющая компания. Дом № 1А на Орловской она приняла в управление совсем недавно - с 1 июля. Сложности с коммуникациями у жильцов возникают регулярно, особенно остро стоит вопрос с электроснабжением дома: существующие сети не выдерживают увеличивающиеся электронагрузки. 

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