Электросети на улице Орловской в Курске передадут в муниципальную собственность
Сейчас подводящие коммуникации обслуживает управляющая компания, но вскоре этим займутся занимались специализированные службы. Это должно решить проблемы с электроснабжением дома №1А
Сейчас подводящие коммуникации обслуживает управляющая компания. Дом № 1А на Орловской она приняла в управление совсем недавно - с 1 июля. Сложности с коммуникациями у жильцов возникают регулярно, особенно остро стоит вопрос с электроснабжением дома: существующие сети не выдерживают увеличивающиеся электронагрузки.