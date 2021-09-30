В Курской области работают телефоны доверия по вопросам призывной кампании

Сегодня стартовал осенний призыв на военную службу

Сегодня, 1 октября стартовал осенний призыв на военную службу. Призывники и их родители могут получить ответы на все интересующие их вопросы по номерам телефонов доверия:штаб Западного военного округа (дежурная служба): 8-812-494-20-21, 8-818-494-26-06;начальник организационно-мобилизационного управления штаба Западного военного округа: 8-812-494-25-70;интернет-приемная Главного военного следственного управления Следственного комитета России и Военного следственного управления Следственного комитета России по Западному военному округу: http://gvsu.gov.ru/;военно-врачебная комиссия Центрального федерального округа: 8-495-917-13-45;военный комиссар Курской области: 8 (4712) 70-07-46;юридическое отделение: 8 (4712) 70-07-63;отделение по работе с гражданами: 8 (4712) 70-07-62;дежурная служба: 8 (4712) 70-07-51;консультационный центр по оказанию правовой помощи по вопросам призыва граждан на военную службу: 8 (4712) 52-97-10, 8 (4712) 52-96-11.