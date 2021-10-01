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По просьбам курян скорректировали график движения некоторых автобусов

Опрос по улучшению работы общественного транспорта продлится несколько месяцев
По просьбам курян скорректировали график движения некоторых автобусов

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По просьбам курян график движения некоторых автобусов уже скорректировали. Внесены изменения в расписание автобусов по маршрутам №4, 6, 39, 40, 41, 60 и 94. Планируются дополнительные рейсы в микрорайон Волокно. Автобусы большой вместимости будут ходить с интервалом 15-20 минут до 10 вечера. В дальнейшем перечень таких маршрутов расширят.

Опрос по улучшению работы общественного транспорта продлится в течение нескольких месяцев. Для получения объективных результатов нужно собрать ответы, как минимум, 10 тысяч человек, которые постоянно пользуются общественным транспортом. Сейчас в опросе приняли участие порядка 4 тысяч курян. Из них только 60% регулярно ездят на общественном транспорте.

При корректировке работы учтут и обращения жителей — за год в городской дептранс их направили более 100 тысяч курян.

Сотрудники департамента регулярно отслеживают наполняемость рейсов, проверяют целесообразность их корректировки смещения рейсов. Есть проблемы, которые наблюдаются системно — они касаются вечерних рейсов. Эти маршруты корректируют. Основной проблемой остаётся нехватка водителей. По мнению перевозчиков, водители уходят для обслуживания предприятий — это достаточно большой отток для отрасли.


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