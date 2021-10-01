Сегодня отопление дадут почти в 700 многоэтажек Курска

За два дня к отоплению подключили 764 многоквартирных дома

В Курске продолжается подключение отопления. К отоплению подключили 764 многоквартирных дома.тепло начнет поступать в 113 многоквартирных домов на улицах Республиканской, Союзной, 2-й Рабочей, Коммунальной, Ухтомского, Парижской коммуны, Чайковского, 2-й и 3-й Агрегатной, Краснознамённой, Социалистической, Станционной, Островского, Маяковского, Дубровинского, Октябрьской, 2-й Новосёловке, Театральной, Западный парк.Тепло должно поступить в 254 многоквартирных дома в, расположенных по улицам Блинова, Дзержинского, Красная площадь, Красный Октябрь, Павлова, Ахтырская, К. Маркса, Семёновская, Межевая, А. Невского, Гайдара, Володарского, Мирному проезду, Уфимцева, С. Саровского, Ленина, Марата, Урицкого, Володарского, Горького, Можаевской, Хуторской, К. Маркса, Мирной, Красной Армии, Никитской, Пучковка, Светлый проезд, 1-й Бурцевский переулок, Косухина, Фатежская, Майский бульвар, Бойцов 9-й дивизии, проспектам Дружбы и Энтузиастов, Студенческой, Веспремской, Орловской, Звёздной, Скорятина, 3-й Пушкарной, Ломакина, Воробьёва, проспекту Хрущёва, Фатежской, Аэродромной, Институтской, Школьной.отопление будут подключать в 305 многоэтажек по Магистральному проезду, проспекту Ленинского комсомола, Элеваторному переулку, Парковому переулку, 1-му Суворовскому переулку, 2-му и 3-му Шоссейному переулку, Обоянскому переулку, 2-му Промышленному переулку, Промышленному переулку, улицам Краснополянской, 3-й Песковской, Парковой, Обоянской, Дружбы, Черняховского, Резиновой, Белгородской, Харьковской, Дзержинского, Пигорева, Энгельса, Песковской, Заводской, Обоянской, Народной, Кулакова, Энергетиков, Гагарина, Энгельса, Серёгина, пос. Энергетиков, Юности, Менделеева, пос. Аккумулятор.Напоминаем,по вопросам подачи тепла работает в единой дежурной диспетчерской службе на базе городского управления по делам ГО и ЧС по телефонам 51-92-80 и 51-92-91.В окружных администрациях горожан проконсультируют о подаче тепла в те дома, где работают ТСЖ и ЖСК.- по телефонам 70-22-94 и 70-22-86.горячая линия работает по телефонам 37-01-06 и 32-00-31.– 26-12-75 и 26-09-34.