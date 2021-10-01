Удалёнка, дистант, свободное посещение в детсадах. В Курской области вводят новые коронавирусные ограничения
Детям до 14 лет запретят посещать торговые центры без сопровождения взрослых
Работодателям рекомендовано перевести на удалёнку сотрудников старше 60 лет.
Полиция усилит контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и в транспорте.
Как отмечают в оперштабе, большинство заболевших заражаются в домашних очагах от болеющих родственников. Среди детей школьного возраста отмечается рост заражений ОРВИ. Удельный вес школьников приближается к 70% от общего числа заболевших.
Напомним, по результатам предыдущего заседания оперштаба, приостановлена работа кружков и секций. В детских школах искусств и художественных школах групповые занятия переведены в дистанционный формат, а все спортивные соревнования, в том числе профессиональных клубов, проходят без зрителей.