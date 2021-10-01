Удалёнка, дистант, свободное посещение в детсадах. В Курской области вводят новые коронавирусные ограничения

Детям до 14 лет запретят посещать торговые центры без сопровождения взрослых

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом с понедельника в Курской области вводят новые ограничения. Детям до 14 лет будет запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Вузы и ссузы переходят на дистанционку, а в детских садах снова вводят свободное посещение.Работодателям рекомендовано перевести на удалёнку сотрудников старше 60 лет.Полиция усилит контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и в транспорте.Как отмечают в оперштабе, большинство заболевших заражаются в домашних очагах от болеющих родственников. Среди детей школьного возраста отмечается рост заражений ОРВИ. Удельный вес школьников приближается к 70% от общего числа заболевших.Напомним, по результатам предыдущего заседания оперштаба, приостановлена работа кружков и секций. В детских школах искусств и художественных школах групповые занятия переведены в дистанционный формат, а все спортивные соревнования, в том числе профессиональных клубов, проходят без зрителей.