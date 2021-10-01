Лента новостей / В регионе Сегодня, 15:44 Ограничение проезда на двух улицах в центре Курска продлено до 15 октября Нельзя будет проехать по улице Можаевской от Горького до Ленина и на участке по улице Золотой от Ленина до Радищева Читайте также В Курске из-за ремонта теплосети перекрывают движение по нескольким улицам В Курске на две недели закрыли проезд по улице Никитской Ограничение проезда для всех видов автотранспорта на участке по улице Можаевской от Горького до Ленина и на участке по улице Золотой от Ленина до Радищева продлено до 15 октября включительно. Там, напомним, "Квадра" ремонтирует теплосеть. +0 -0