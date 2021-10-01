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Ограничение проезда на двух улицах в центре Курска продлено до 15 октября

Нельзя будет проехать по улице Можаевской от Горького до Ленина и на участке по улице Золотой от Ленина до Радищева
Ограничение проезда на двух улицах в центре Курска продлено до 15 октября

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Ограничение проезда для всех видов автотранспорта на участке по улице Можаевской от Горького до Ленина и на участке по улице Золотой от Ленина до Радищева продлено до 15 октября включительно. Там, напомним, "Квадра" ремонтирует теплосеть.

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