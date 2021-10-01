В Курске усилят контроль за дезинфекцией и соблюдением масочного режима в общественном транспорте
Проверки будут проходить ежедневно
Накануне проверка прошла на муниципальном предприятии «Курскэлектротранс»: вечерняя дезинфекция выполняется в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Помимо этого, все водители проходят ежедневный медицинский осмотр. При наличии признаков ОРВИ и повышенной температуры к работе их не допускают.
Горожанам дептранс советует не пренебрегать превентивными мерами – использовать средства защиты органов дыхания при поездках в общественном транспорте.