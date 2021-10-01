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Росприроднадзор оштрафовал сахарный завод в Курской области почти на полмиллиона рублей

На «Теткинском сахарном заводе» выявили ряд нарушений экологических требований
Росприроднадзор оштрафовал сахарный завод в Курской области почти на полмиллиона рублей

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Росприроднадзор оштрафовал ООО «Теткинский сахарный завод» в Курской области почти на полмиллиона рублей за несоблюдение экологических требований.

Как показала проверка инспекторов Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора, на заводе не соблюдаются экологические требования: паспорта газоочистительных установок не отвечают требованиям природоохранного законодательства, утвержденные лимиты на размещение отходов производства и потребления превышены, а на производственной площадке места для контроля за выбросами вредных (загрязняющих) веществ, вредных физических воздействий на атмосферный воздух не организованы или организованы с нарушениями. Кроме этого, в декларацию о воздействии на окружающую среду внесены не все виды отходов, образующиеся на предприятии.

За все эти нарушения предприятие должно выплатить штрафов на общую сумму 419 тыс. руб. Заводу также выдали предписание об устранении выявленных нарушений. Его выполнение находится на контроле управления Росприроднадзора.

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