В Курской области приступила к работе Общественная палата 7-го созыва

ТАКТ. Помимо тех, кто уже работал прежде, пришли и новые люди. Накопленный опыт и смелые инициативы позволят выстроить с законодательной и исполнительной властью эффективное взаимодействие, уверены общественники, тем более, что за прошедшие три года удалось опробовать новые формы работы и наметить план дальнейших действий.В Общественную палату 7-го созыва вошли 45 курян. Это на 15 человек меньше, чем было в предыдущем составе, сообщает телеканал
В Курской области начала работу Общественная палата 7-го созыва. В ближайшие три года представлять интересы курян в органах власти и решать важные социальные задачи будут 45 человек. Треть из них выбрана губернатором, ещё 15 деятелей делегированы Курской областной Думой. Возглавит палату, как и в прошлом созыве, Алексей Лазарев. На первом заседании его кандидатура на должность председателя была поддержана абсолютным большинством голосов.
Новый этап – это не только перспективы, но и повод подвести итог работы за предыдущие годы. И здесь, как отмечает Алексей Лазарев, есть, чем гордиться и что преумножать.
Алексей Лазарев, председатель Общественной палаты VII созыва:
- Наш период был особым. Не только потому, что была особая эпидобстановка. Это выборы различного уровня, включая и смену руководителя области. И я в очередной раз подчеркну, что это не усугубило работу, а наоборот, появился новый импульс к работе. В этот период проходило изменение в Конституцию. Общественную миссию палата выполняла как на выборах, так и соблюдение прав при принятии тех изменений, которые планировались в Конституцию. Мы в сложный период, начиная с марта 2020 года научились работать в новых условиях.
И, несмотря на изменения в составе, назначение Общественной палаты останется прежнем – обеспечивать соблюдение прав и интересов курян, реагировать на насущные проблемы и способствовать их решению через взаимодействие с органами власти. Это объясняет и тот факт, что в Общественную палату вошли представители разных профессий, в том числе, работники дорожной отрасли. Недавно они выступили с инициативой о внесении изменений в 44-й Федеральный закон, касающийся процедуры госзакупкок в связи с ростом цен на материалы. Общественники отмечают, что сфера дорожного строительства сейчас находится под особым вниманием курян и органов власти. Но это не осложняет работу, а, наоборот, позволяет действовать эффективнее.
Ирина Умеренкова, генеральный директор СРО «Союз дорожников и строителей Курской области»:
- Губернатор Курской области, вы знаете сами, пришёл в дорожную отрасль уже давно, знает дорожные проблемы. И поэтому, я думаю, что это упрощает. И, тем более, что и комитет строительства автомобильных дорог Курской области и администрация города – непосредственно те люди, которые возглавляют дорожное строительство, они давно. Мы их знаем тоже уже давно. Вы сами видите: качество автомобильных дорог улучшилось. Хотя и критикуют, но нет предела совершенству.
В новый состав Общественной палаты вошли также представители национальных общин и религиозных конфессий. Свою функцию они видят, прежде всего, в укреплении дружбы добрососедских отношений между жителями региона.
Иса Салимсултанов, имам-хатыб Курской области:
- Мы постараемся оправдать надежду, возложенные на нас администрацией области, города. И наша основная задача – чтобы никогда у нас в Курской области не было ни межнациональных, ни межконфессиональных каких-то конфликтов. Приложим все усилия для этого.
Общественники продолжат активно участвовать в жизни региона, в том числе, в происходящих в соловьином крае событиях, имеющих федеральное значение. И, несмотря на то, что задачи у них будут разные, цель одна – повышение качества жизни курян, уверен губернатор Роман Старовойт. Он поприветствовал новый состав Общественной палаты и пожелал успешной работы.
В Курской области приступила к работе Общественная палата 7-го созыва
В Общественную палату 7-го созыва вошли 45 курян. Это на 15 человек меньше, чем было в предыдущем составе