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В Курской области Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам гриппа и ОРВИ

Получить консультацию можно в течение двух недель - с 4 по 19 октября

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Управление Роспотребнадзора по Курской области сегодня открывает горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

Врачи-эпидемиологи ответят курянам на вопросы, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками. Дадут рекомендации родителям, как уберечь детей от простуд, расскажут о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний.

Получить консультацию можно в течение двух недель - с 4 по 19 октября - в рабочие дни с 10 утра до 5 вечера , в пятницу – с 10 до 16 часов, с перерывом с 13.00 до 14.00.

Телефон горячей линии в Курске (4712) 58-71-86.

Также круглосуточно свои вопросы куряне могут задавать по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800-555-49-43 (звонок бесплатный).
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