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Лента новостей / Происшествия

В столкновении трех легковушек в центре Курска пострадал 9-летний ребенок

Авария произошла на улице Ленина 

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2 октября около 10 часов утра в центре Курска, напротив дома № 108 по улице Ленина столкнулись три автомобиля. 

Как сообщили в ГИБДД, 19-летний водитель «БМВ 318» ехал со стороны улицы Гоголя в направлении площади Перекальского и допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем «Фольксваген Поло», под управлением 37-летнего водителя. «Фольксваген» по инерции продолжил движение и столкнулся с движущимся впереди автомобилем «Лада Ларгус», за рулем которого был 52-летний водитель. В результате этого ДТП трпвмы получил  пассажир «Фольксвагена» 9-летний ребенок.
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