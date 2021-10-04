В столкновении трех легковушек в центре Курска пострадал 9-летний ребенок

Авария произошла на улице Ленина

2 октября около 10 часов утра в центре Курска, напротив дома № 108 по улице Ленина столкнулись три автомобиля.Как сообщили в ГИБДД, 19-летний водитель «БМВ 318» ехал со стороны улицы Гоголя в направлении площади Перекальского и допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем «Фольксваген Поло», под управлением 37-летнего водителя. «Фольксваген» по инерции продолжил движение и столкнулся с движущимся впереди автомобилем «Лада Ларгус», за рулем которого был 52-летний водитель. В результате этого ДТП трпвмы получил пассажир «Фольксвагена» 9-летний ребенок.