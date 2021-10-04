На это дополнительно выделено около 19 млн рублей

Работу санавиации в Курской области продлят до конца года. На это дополнительно выделено около 19 млн рублей.С мая вертолёт «Ансат» совершил 100 вылетов, эвакуировано 99 пациентов, из них — 25 детей, в том числе шестеро детей до года. 79 вылетов было в районы Курской области, 21 – в другие регионы, в федеральные центры Москвы и Нижнего Новгорода. Количество экстренных вылетов – 94.Медицинской эвакуацией транспортировали больных с острым нарушением мозгового кровообращения, острым коронарным синдромом. Еще в больницы доставлен 21 пострадавший в ДТП с тяжелыми сочетанными травмами, угрожающими жизни.